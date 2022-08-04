Tepkilerin odağındaki yayınevinin öğretmenleri sosyal medyada canlı yayın açtı: Bir şey bulsunlar intihar edeceğim - Son Dakika
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Tepkilerin odağındaki yayınevinin öğretmenleri sosyal medyada canlı yayın açtı: Bir şey bulsunlar intihar edeceğim

04.08.2022 15:33

KPSS'de çıkan soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait bazı deneme kitapçıklarında yer aldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. ÖSYM Başkanı görevinden alınırken, sınav ise iptal edildi. Tepkilerin odağındaki yayınevinin deneme yazarlarından Mehmet Bilge Yıldız, bir diğer meslektaşı ile sosyal medyada canlı yayın açtı. Yıldız, "Hepimizin ailesi var. Hiçbir şey ispatlanmış değil, her şey inceleniyor. İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim."dedi.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'de çıkan sorularının Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. İddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yeni başkan ise Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. Ersoy son olarak iddialardan dolayı sınavın iptal edildiğini açıkladı.

YAYINEVİNE BASKIN YAPILDI

İncelemelerini sürdüren ekipler ise dün gece yayınevine ait 2 adreste arama yaptı. Adreslerdeki çok sayıda materyale ve soru örneklerine el konuldu.

"BİR ŞEY BULSUNLAR İNTİHAR EDECEĞİM"

Öte yandan yayınevinin deneme sınavları için soru yazan öğretmenlerden ikisi sosyal medyada canlı yayın açtı. Öğretmenlerden Mehmet Bilge Yıldız, "Bizim işimiz zaten soru yakalamak. Benim yakaladığım soruları başka yayınevlerinden arkadaşlarımız yakalasaydı bu kadar sorun olur muydu? Hepimizin ailesi var. Hiçbir şey ispatlanmış değil, her şey inceleniyor. İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

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Ösym, KPSS, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepkilerin odağındaki yayınevinin öğretmenleri sosyal medyada canlı yayın açtı: Bir şey bulsunlar intihar edeceğim - Son Dakika
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