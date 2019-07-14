Son Dakika Haberleri: KPSS'de ilk oturum heyecanı sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

KPSS'de ilk oturum heyecanı sona erdi

3 saat önce

Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS'de ilk oturum heyecanı sona erdi, System.String[]
Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

Karabük Üniversitesi'nde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları saat 12.25'te sona erdi. Karabük'te sınav öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından üniversite girişinde üst araması yapıldı. Adaylar sınav öncesi kontrolden geçerken, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalıştı. İlk oturumun ardından gözler öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim bilimleri sınavına çevrildi. - KARABÜK
Karabük, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metil alkolden görme yetisini kaybeden vatandaş: Dünyam karardı 644 bin adayın büyük umutlarla katıldığı KPSS 2019 başladı Martin Skrtel, Medipol Başakşehir yolunda Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel, evliliğe yeşil ışık yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KPSS'de ilk oturum heyecanı sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]