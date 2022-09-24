KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

24.09.2022 15:31
KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, gerçekleştirildi.

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı. İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi. Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı, başlama saatinin yaklaşmasıyla üzerleri aranarak sınav salonlarına alındı. Adaylar, salonda ter dökerken, yakınları da dışarıda bekledi.

Sınava giren kızı için dışarıda dua eden Türcihan Yıldız, "Kızım Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Umutla bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur" dedi. KPSS Lisans Alan Bilgisi 2'nci oturumu ise öğleden sonra yapıldı. 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Maliye' sorularının yer aldığı 2'nci oturumda da adaylar, sınav salonlarında ter döktü.

Adaylar yarın ise 'İşletme', 'Muhasebe', 'İstatistik' sorularının yer aldığı 3'üncü oturum sınavına katılacak.


YORUMLAR
500
KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı
Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:53 Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
11:57 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 15:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement