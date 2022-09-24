Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı. İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi. Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı, başlama saatinin yaklaşmasıyla üzerleri aranarak sınav salonlarına alındı. Adaylar, salonda ter dökerken, yakınları da dışarıda bekledi.

Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı - Son Dakika

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