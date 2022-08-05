İptal edilen KPSS hakkında bir iddia daha: Şifreleme yapılarak cevaplar sorulara gizlendi - Son Dakika
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İptal edilen KPSS hakkında bir iddia daha: Şifreleme yapılarak cevaplar sorulara gizlendi

05.08.2022 08:13
İptal edilen KPSS hakkında bir iddia daha: Şifreleme yapılarak cevaplar sorulara gizlendi

KPSS'de soruların çalındığı iddiaları üzerine son yapılan sınav iptal edilirken söz konusu sınav ile ilgili skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Sınavla ilgili yeni iddianın adı 'şifreleme yöntemi…' Eğitim uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini öne sürdü.

KPSS sınavının alınan son dakika bir kararla iptal edilmesinin yankıları sürerken daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

İddiaların odağındaki yayınevi ise suçlamaları reddetti. Sınavla ilgili bir iddia da eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den geldi. Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini söyledi.

"İLK KELİME İL SON KELİMEDE YAPMIŞLAR"

Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

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