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KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı

16.06.2021 11:23

Antalya'da çöp toplayarak geçimini sağlayan Hakan Efe isimli vatandaş, KPSS'de 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi olmasıyla gündem olmuştu. Efe, aldığı yardımlar ve kendi çabalarıyla biriktirdiği 40 bin lirayı bir bahis sitesine yatırarak dolandırılmasıyla tekrar gündeme geldi. Dolandırıcılardan şikayetçi olan genç, "Belki bir ev alırım hayaliyle girdim. 'Ah eşek kafam' diye çok hayıflanıyorum. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe'nin (32) azmi herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13'üncüsü oldu ve eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.

ANNESİNİ KANSERDEN KAYBETTİ

Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya'ya dönüş yaptı. Burada geçici işlerde çalışmaya başlayan Efe, geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybetti.

İŞŞİZ KALINCA ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADI

Yaklaşık 1,5 yıl boyunca işsiz kalan Efe, çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti.

Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan gence dolandırıcı şoku: Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum

TÜRKİYE 25'İNCİSİ OLDU

Geçtiğimiz ekim ayında KPSS'ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem derslerine hazırlandı ve son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi oldu.

İNTERNETTE GÖRDÜĞÜ BAHİS SİTESİNE PARA YATIRDI

Hukuk Fakültesini kazanmak için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan Hakan Efe, geçtiğimiz hafta ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Instagram hesabında gezinirken önerilerde çıkan bir bahis sayfasına giren Efe, yatıracağı ücret karşılığında 100 misline kadar ücret garantisi verileceğini duyunca karşı tarafa interaktif hesabından 300 TL para yatırdı. İddiaya göre ise, karşı taraf bu ücretin ardından üç kez işlem parası olarak 17 bin liraya kadar farklı tutarlar talep etti.

Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan gence dolandırıcı şoku: Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum

DOLANDIRILDIĞINI SONRADAN ANLADI

Tek tek ücretleri yatıran Efe, son olarak işlemlerin tek dekontta olması için şu ana kadar yatırılan tutarın tek seferde yatırılması gerektiği yanıtını aldı. Bu ücret ve ek olarak istenilen 7 bin liralık ücretle toplam 40 bin lirayı geçkin para yatıran Efe, Whatsapp üzerinden iletişim kurduğu kişi tarafından engellendi. Dolandırıldığını düşünen Efe, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

40 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Hakan Efe, başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

"Baktım 11 bin küsur takipçisi var, bu sahte hesap olsa bu kadar takipçisi olmaz herhalde diye düşündüm. 'Bende kazanmak istiyorum' diye mesaj attım. 300 lira verip 29 bin lira kazandıran paketi seçmek istediğimi söyledim. 300 lirayı yatırdım, 1 saat sonra tebrikler adınıza 29 bin küsur kazanç sağlandı diye mesaj attı. 'Bu parayı sizin hesabınıza gönderebilmemiz için bloke bedeli var, bunu ödemeniz lazım' dedi. Bir fotoğraf daha attı. 'Sistem şu işlem adı altında bir ücret talep ediliyor' dediler. Onu da yatırdım. Kazancımı aktarmalarını beklerken tekrar bir işlem ücreti daha çıkardılar. O da 2-3 bin civarı bir şeydi. Bu son dediler, 4 bin lira daha istediler yine gönderdim.

Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan gence dolandırıcı şoku: Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum

''BEN GARİBAN BİR İNSANIM''

En son, 'Bu üç parçada gönderdiğiniz tutarı tek parçada göndermeniz lazım, çünkü şirket tek dekont istiyor' dediler. Bunu gönderince kazancımın üstüne önceki gönderdiklerimi ekleyeceklerini söylediler. 'Gönderemem' dedim ama arkalı önlü kimliğini gönderdi. Bunu gönderince güven duydum ve toplamda 32 bin lira para gönderdim. Sistemin son bir ücret daha çıkardığını söyleyip, son 7 bin lira daha gönderdim. Toplamda 40 bin lira yatırdım. Paramı gönderin diye üst üste yazdım. Savcılığa gideceğimi söylediğimde, 'Bu son işlemi yapmazsanız bizim şirket avukatlarımız sizden davacı olacak' diye absürt sözler sarf ettiler. En sonunda 'Siz beni dolandırdınız, ben gariban bir insanım' deyince beni engelledi. Bu parayı ağabeyimden, hayırsever vatandaşlardan ve 2,5 yıldır kendim çalışarak biriktirmiştim."

''AH EŞEK KAFAM''

Ev alma hayaliyle ilk kez internetten bahis oynamak istediğini ama sonucunun hüsran olduğunu ifade eden Efe, "Bu yaşıma geldim, şu dünyada dikili bir ağacım yok. Belki bir ev alırım hayaliyle girdim, maalesef çok kötü geri tepti. Ah eşek kafam' diye çok hayıflanıyorum. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum ama yapacak bir şey yok, olan oldu" şeklinde konuştu.

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı

Hakan Efe, Antalya, Türkiye, KPSS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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ŞU AN BURADASINIZ: KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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