KPSS skandalının ardından görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün sessizliğini bozdu: Alnım açık, vicdanım rahat

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ÖSYM Başkanı'nın ardından bir ismin daha görevden alınmasını istediler

KPSS'de çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması, gündeme bomba gibi düştü. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

KPSS'deki soru krizinin faturası ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e kesildi. Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.

AYGÜN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Görevden alınan Aygün, sessizliğini bozdu. Kocaeli'de yayın yapan Bizim Yaka gazetesine konuşan Aygün, "Alnım açık, vicdanım rahat" diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"

Kimseye kırgın olmadığını belirten Aygün, "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" dedi.

AKADEMİSYENLİĞE GERİ DÖNECEK

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara'da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, "Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasının ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım" şeklinde konuştu.