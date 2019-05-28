KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması
2 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:26 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS
) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter
hesabından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.
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