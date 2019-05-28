KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması
1 saat önce
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
KPSS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:13
A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
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