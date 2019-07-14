Son Dakika Haberleri: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

5 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.
Adıyaman'da KPSS'ye girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav salonlarına üstleri aranarak alınan öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Bu arada sınava geç kalan bazı adaylar salona alınmadı.
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:15 Kaynak: AA
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