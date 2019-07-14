Son Dakika Haberleri: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

5 saat önce

KPSS yapılan okuldan dış görüntü Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi Okul kapısının görevlilerce kapatılması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- KPSS yapılan okuldan dış görüntü
Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması
Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi
Okul kapısının görevlilerce kapatılması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Şanlıurfa'da sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
Şanlıurfa, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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