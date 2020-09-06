KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı - Son Dakika

Muş'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu saat 10.15'te başladı.
Kentteki 20 merkezde gerçekleştirilen sınavda, bin 300 görevli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belirlenen önlemleri aldı.
Adaylar, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak salonlara alındı.
Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:19 - Kaynak: AA
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