Son Dakika Haberleri: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

4 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.
Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu, öğleden sonra 14.45'te yapılacak.
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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