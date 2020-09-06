KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı - Son Dakika

KPSS yapılan okuldan dış görüntü
Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması
Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi
Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Gaziantep'te sınav merkezlerine giren öğrenciler maske taktığı gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:14 - Kaynak: AA
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