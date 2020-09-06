KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı - Son Dakika

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da adaylar sınava girdi. Adayların sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları gözlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.