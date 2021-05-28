KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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KPSS giriş ücreti için ortaya atılan rakam sosyal medyada gündem oldu

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Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları bugün yani 28 Mayıs itibarıyla başladı. Adayların uzun zamandır merak ettiği başvuru ücretiyle ilgiliyse ses getiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin 300 TL'ye yükseldiği iddiası sonrası sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.

KISA SÜREDE TWITTER'DA TT OLDU

Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav giriş ücretlerinin 300 TL'ye yükseldiği yönündeki iddiaya büyük tepki gösterirken, soluğu sosyal medyada alan kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar sonrası "300 TL" hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları;