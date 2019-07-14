Son Dakika Haberleri: KPSS heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

KPSS heyecanı

5 saat önce

- Adayların sınava girmesi - Adayların aranması - Son dakika sınava yetişenlerin koşturması - Kapının kapanması - Kızı sınava girer vatandaşlardan Cuma Aksungur'un konuşması - Yeğeni sınava giren Alper Aklan'ın konuşması GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel...

- Adayların sınava girmesi
- Adayların aranması
- Son dakika sınava yetişenlerin koşturması
- Kapının kapanması
- Kızı sınava girer vatandaşlardan Cuma Aksungur'un konuşması
- Yeğeni sınava giren Alper Aklan'ın konuşması GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Gaziantep'te sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
KPSS heyecanı
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular Gaziantep'te hatalı sollama: 11 yaralı Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" vatandaşın ilgisini çekti Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KPSS heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]