KPSS heyecanı
2 saat önce
-Sınava giren adaylardan detaylar -Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:23 Kaynak: AA
-Sınava giren adaylardan detaylar
-Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Kilis
'te de sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
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