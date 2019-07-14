Son Dakika Haberleri: KPSS heyecanı
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KPSS heyecanı

2 saat önce

-Sınava giren adaylardan detaylar -Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

-Sınava giren adaylardan detaylar
-Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Kilis'te de sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
KPSS heyecanı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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