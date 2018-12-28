Son Dakika Haberleri: KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:10 

Ekonomi
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