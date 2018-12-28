KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:10
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi