Kpss: Kamu Personel Seçme Sınavı - Son Dakika

27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Kaynak: Habermetre
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