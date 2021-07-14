KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı - Son Dakika

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09. 10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler