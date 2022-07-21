ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

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