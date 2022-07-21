KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21.07.2022 15:22
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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