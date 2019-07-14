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KPSS'nin ilk oturumu başladı

5 saat önce

KPSS'nin ilk oturumu başladıDENİZLİ - ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı.

KPSS'nin ilk oturumu başladı
DENİZLİ - ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu kentte saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara belirlenen soruları çözmeleri için 130 dakika verildi. Sınava girecek adaylar, geç kalmamak için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek adaylara belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Polis ekipleri sınav merkezleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sıva girecek adayların belgeleri tek tek kontrol edildi, üzeri arandı. Sınava giren adaylar, bir ol boyunca bu sınav için çalıştıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.
İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün saat 14.45'te başlayacak.
20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günü ise KPSS Lisans ve Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek.
KPSS'nin ilk oturumu başladı
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
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