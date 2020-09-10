KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.