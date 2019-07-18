Son Dakika Haberleri: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı
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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı

46 dakika önce

Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınava giriş belgeleri açıklandı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı, System.String[]
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınava giriş belgeleri açıklandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:37 
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