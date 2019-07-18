KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı
46 dakika önce
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınava giriş belgeleri açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınava giriş belgeleri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:37
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