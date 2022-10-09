Kentteki sınav merkezlerinden olan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ile sınava alınmayacak her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KPSS ön lisans oturumu İstanbul'da başladı - Son Dakika

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