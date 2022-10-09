KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Son Dakika
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KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

09.10.2022 14:02
KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59'da kadar görüntüleyebilecek.

Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.

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Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Son Dakika

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