KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı

09.10.2022 11:33

- KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu bugün başladı.

- KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı

İSTANBUL - Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu bugün başladı. Sınava giren adayların aileleri dışarıda beklerken, sınava girecek iki kadın adayın küpelerini çıkarmaya çalıştığı panik anları kameraya yansıdı.

Ön Lisans programlarından mezunların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler saat 10.00'dan önce içeriye alındı. 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 sorunun bulunduğu sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşan sorulara 130 dakikada cevap verecek.

Kadın adaylar, küpelerini çıkarmayı unuttu

Sınava giren iki kadın aday, küpelerini çıkarmayı unuttu. Bina görevlileri de kadınlardan küpelerini çıkarmalarını istedi. Kadın adaylar küpelerini çıkardıktan sonra içeri alındı. Yaşanan panik anları ise kamerayla görüntülendi.

(DH - ZB- MB-

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Kaynak: İHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Ön Lisans Sınavı Oturumu başladı - Son Dakika

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