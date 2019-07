KPSS öncesi adaylar emanet teslim etme kuyruğuna girdi

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının birinci oturumu başladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının birinci oturumu başladı. Adaylar, sınava girecekleri okulun tam tersi istikamette sıra oluşturarak yanlarında bulunan; cep telefonu, araba anahtarı, kolye, küpe, bilezik gibi sınav salonuna alınması sakıncalı olan eşyalarını emanete bıraktı.



"Hayatıma ambargo koydum"



Sınava girmek için Sakarya'dan gelen Selin İlçe, "8 ay boyunca güzel bir şekilde bu sınava çalıştım. Çok heyecanlıyım inşallah Allah bu emeklerimizin karşılığını verir. Bu süreçte sosyal hayatım çok kötüydü. Tamamen hayatıma bir ambargo koydum. Doğum günümde bile hiçbir şey yapmadım, özel günlerde hiçbir şey yapmadım. Çok çok az, minimum düzeyde bir etkinlik yaptım ve bunun için de pişmanım. Birazcık daha fazla şey yapıp kendimi rahatlatmam lazımdı. Tekrar hazırlanırsam kendime daha iyi davranacağım. Şu an biraz duvar gibiyim. Bir şeyleri aştım gibi, olursa olur, olmazsa da olmaz düşüncesindeyim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım gerisi artık Allah'la benim aramda, onun takdiri" dedi. Selinle birlikte sınava girmek için Sakarya'dan gelen Çağla Beyza Azgur, "Sınava Selin'le birlikte hazırlandık. Ben çok heyecanlıyım. Gece hiç uyuyamadım şu anda da sınava dair hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. İnşallah sınavda başarılı olabilirim. Ben de Selin gibi 8 ay boyunca hazırlandım ama Selin gibi kursa başladığımız ilk günden itibaren sıkı çalışmadım. Ben ilk zamanlarda sınava çok var diye çok hazırlanmadım yaklaşık 5-6 aydır düzenli çalışıyorum. Bence insanın çalışma şekline bağlı. En başından işi sıkı tutup az az ilerlemek de bir yöntem, sonradan başlayıp günde 9-10 saat ders çalışmak da bir yöntem. Benim de sosyal hayatım tamamen bitti. Kurstan eve, evden kursa bir şekilde yaşadım. Arkadaşlarımla görüşemedim çoğu bana tepki gösterdi; onlara vakit ayırmıyorum diye" diyerek birbirlerine sarılan Selin ve Çağla bu süreci iyi idare ettiklerini belirterek birbirlerine şans dilediler.



Halk ekmek sırası gibi emanet sırası



KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek öğrencilerin sınav salonlara girebilecekleri son saat 10.00'dı. Buna rağmen öğrenciler Halk Ekmek kuyruğunu andıran bir şekilde sınava girecekleri binaların tam tersi istikamette bir kuyruk oluşturarak yanlarında getirdikleri ve sınav salonuna alınmayacak diye daha önceden belirtilen eşyaları emanetçiye bıraktı. Uzun bir kuyruk oluşturulan emanet sırasında bekleyen Selda Kulkaya, "Emanet sırasında bekleyişim bayağıdır sürüyor. Şu an saat 09.42 ve 10.00'dan sonra sınava alım yasak, bekliyoruz. Sınava geç kalırsam ne olacak bilmiyorum" dedi. Emanet sırasında araba anahtarı için bekleyen Kutalmış Hacıismailoğlu, "Şu anda emanet için bekliyorum. Sınav 10'da çok az bir süre kaldı ya emanetçileri çoğaltmalılar ya da araba anahtarı gibi şeyleri sınav salonuna girişte sorun etmemeliler" ifadelerini kullandı.



Bekledikleri sırayı emanet sırası olarak tanımlayan İsmail Akdoğan, "Emanetimizi bıraktıktan sonra sınava gireceğiz. Herkes gibi ben de heyecanlıyım inşallah iyi geçer. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Ben de sınava gireceğim ama şimdi kuzenimin araba anahtarı bırakmasını bekliyorum" dedi. Kuzeniyle sarılarak ayrılan Akdoğan, kuzeni Mehmet Kaan Akçağ'ı sırada bırakarak ayrıldı. Akçağ, "Ankara'nın içinde bu kadar okul varken aynı okulda sınava girmemiz bir şans. Ben çok heyecanlı değilim arabanın anahtarını bıraktıktan sonra yetişebilirsem şayet sınava gireceğim. Emanetçiler kesinlikle gerekli. Emanetleri bırakabileceğiniz başka bir yer yok. Yanınızda getirdiğiniz anahtar, telefon gibi şeyleri ya ağaç kenarlarına bırakacaksınız ya da birine vereceksiniz. Kimseye de güvenemezsiniz" şeklinde konuştu. - ANKARA

