KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika
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KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti

09.10.2022 17:24

- KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti Bahçelievler Belediyesi Motorize Zabıta Ekipleri ilçede KPSS Önlisans sınavı yapılan 7 okulda kimlik kartını unutan ve yanlış okula gelen 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

- KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Motorize Zabıta Ekipleri ilçede KPSS Önlisans sınavı yapılan 7 okulda kimlik kartını unutan ve yanlış okula gelen 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Bahçelievler Belediyesi bugün düzenlenen 2022-KPSS Önlisans Lisans oturumuna girecek adaylar için tedbirlerini sınav öncesinde aldı. 7 okulda Motorize Zabıta Ekipleri herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bulundu. Sınava dakikalar kala kimlik kartını, sınav giriş belgesini evde unutan ve Nüfus Müdürlüğü'ne gitmesi gereken 11 öğrenci Bahçelievler Belediyesi Motorize Zabıta Ekipleri tarafından sınava sorunsuz bir şekilde yetiştirildi. Öğrenci yakınları okullarda gerekli önlemleri alan Motorize Zabıta Ekipleri'ni sevinçle karşıladı.

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Zabıta, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Önlisans Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika
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