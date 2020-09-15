KPSS ortaöğretim başvuruları başladı - Son Dakika

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuruları bugün alınmaya başlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuruların 30 Eylül tarihine kadar süreceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın 22 Kasım'da uygulanacağı, sınava başvuruların 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 27 Aralık'ta uygulanacağı kaydedilerek, "Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir" hatırlatmasında bulunuldu.

ADAYLARA HES KODU ŞARTIAdaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı 'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri istendi. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ANKARA, -