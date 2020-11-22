KPSS Ortaöğretim oturumu başladı - Son Dakika

Adana'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020- KPSS Ortaöğretim) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.
Adana'da Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesinde, adaylar salonlara alınmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı ve adayların ellerine dezenfektan uygulandı.
Sınav görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun şekilde adayların kimlik bilgilerini kontrol edip salonlara aldı.
- Kaynak: AA
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