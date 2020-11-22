KPSS Ortaöğretim sınavı - Son Dakika

KPSS Ortaöğretim sınavı

22.11.2020 12:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) Kırşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020- KPSS Ortaöğretim) Kırşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de yapıldı.

Kırşehir kent merkezinde 42 okulda 5762 kişinin gireceği sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulanacak, adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'a kadar sınav binalarına alındı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan binalar ile kent merkezindeki bazı okullarda yapılan sınavda görevliler, öğrencileri ve bekleyen aileleri sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sınava giren adaylar koronavirüs önlemleri kapsamında, bina girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafenin korunması için adaylar bölümler halinde sınav binası alındı, sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmadı.

Niğde

Niğde'de de sınava girecek adaylar, maske kontrolü ve ateş ölçümünün ardından salonlara alındı. Adayların yakınlarının sınav merkezlerinin bahçesine girmelerine izin verilmedi.

Sivas

Sivas'ta, hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf alan adaylar, sınav yerlerine geldi.

Sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilen adaylar, Kovid-19 salgını nedeniyle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak sınav salonlarına alındı. HES kodu sorgusunda Kovid-19'la ilgili öyküsü bulunan adaylar ayrı salonlarda sınava alındı.

Sınav merkezlerine saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı.

-Yozgat

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi kampüsünde sınava giren adaylar, dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra maske ve mesafe kuralına göre salonlara alındı.

Görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılan adaylar, yapılan kimlik kontrolü ve aramadan sonra sınav salonlarına geçti.

Kimliğini unutan adaylar için ise polisler seferber oldu. Adayları araçlarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis, kimliklerini çıkarttıktan sonra tekrar sınava yetiştirdi.

Kayseri

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylara görevlilerce maske dağıtıldı, dezenfektan uygulandı.

Adaylar, kimlik bilgileri kontrol edilip sosyal mesafeye uygun şekilde salonlara alındı.

Sınava giren öğrencileri okul dışında bekleyen ailelere de sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

KPSS Ortaöğretim sınavı
KPSS Ortaöğretim sınavı
KPSS Ortaöğretim sınavı
KPSS Ortaöğretim sınavı

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Bağbaşı, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KPSS Ortaöğretim sınavı - Son Dakika


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