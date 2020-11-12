KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
12.11.2020 14:37
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 22 Kasım 2020'de düzenlenecek Kamu KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 22 Kasım 2020'de düzenlenecek Kamu KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Adaylar, 22 Kasım'daki 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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