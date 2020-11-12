KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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