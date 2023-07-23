KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınavın başlaması ile birlikte merak edilenler arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları ne zaman duyuruluyor? KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullandı. Ersoy, pazar günü başlayacak 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar diledi.