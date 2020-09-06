- KPSS sınavına geç kalınca sınav ücretini geri istedi - Son Dakika

- KPSS sınavına geç kalınca sınav ücretini geri istedi
- KPSS sınavına geç kalınca sınav ücretini geri istedi Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı başlarken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınav salonların kapıları saat 10.00' da kapandı.
- KPSS sınavına geç kalınca sınav ücretini geri istedi
BURDUR - Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı başlarken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınav salonların kapıları saat 10.00' da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş araç parkı yüzünden geç kaldığını söylerken diğer bir vatandaş ise ÖSYM' den sınav ücretini geri istedi. Kapıların kapanması ile birkaç dakika geç kalan vatandaşlar kapı önünde görevliler tarafından sınava alınmayacakları açıklanınca geri döndüler. Sınava yakınlarını ve çocuklarını getiren aileler ise ağaçların altında sınav bitimine kadar bekledi.
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