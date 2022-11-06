KPSS sınavına kimlik yerine sürücü belgesiyle gidince 2 senesi heba oldu

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin girdiği sınavın heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gidip kapıların açılmasını bekledi. Güvenlik taramasından geçen adaylar salonlara alındı.

KİMLİK YERİNE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE GELDİ

Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi B binasında sınava girecek bir aday kimlik kartı yerine sürücü belgesiyle gelince sınav salonuna alınmadı.

"KİMLİĞİ ALMAK İÇİN KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Hasan Hüseyin Koç, kimlik yerine yanlışlıkla sürücü belgesini yanına aldığını belirerek, "Kimlik yerine sürücü belgesini getirmişim. Arabanın anahtarını da bir yere bırakmamız gerekiyor. Bende kimliği almak için koştum ama yetişemedim. Sınav salonuna geldim, kimlik yerine başka kartla geldiğim için beni almadılar. O yüzden giremedim sınava. Yapacak bir şey yok, 2 senede bir oluyor" dedi.