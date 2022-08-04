İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri - Son Dakika
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İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri

04.08.2022 08:13

KPSS sınavında çıkan soruların bir yayınevine ait deneme sınavında aynen bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün yerine göreve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. ODTÜ Matematik Bölümünden mezun olan Ersoy'un akademik kariyeri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün yaşanan KPSS skandalı sonrası Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alındı. Yeni ÖSYM Başkanının kim olacağı merak konusu olurken 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yeni ÖSYM başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu.

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

MATEMATİK ALANINDA ÇOK SAYIDA MAKALESİ BULUNUYOR

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEYDİ

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Son Dakika Güncel İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri - Son Dakika
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