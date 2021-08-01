KPSS sınavında Delta varyantlı paniği! 30 kişi acilen karantinaya alındı - Son Dakika

Türkiye'de binlerce adayın memuriyete girmek için ter döktüğü KPSS sınavı bugün gerçekleştirildi. Bartın'daki sınava ise delta varyantı paniği damga vurdu.

DELTA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Dün semptom gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

30 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi