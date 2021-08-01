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KPSS sınavında Delta varyantlı paniği! 30 kişi acilen karantinaya alındı - Son Dakika

KPSS sınavında Delta varyantlı paniği! 30 kişi acilen karantinaya alındı

01.08.2021 19:05

Memuriyete atanmak için uzun süredir ter döken adaylar, bugün Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girdi. Bartın'da dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren kişide delta varyantı tespit edilmesi panik ortamı yaşanmasına neden oldu. Testi pozitif çıkan adayla birlikte sınava giren kişiler karantinaya alındı.

Türkiye'de binlerce adayın memuriyete girmek için ter döktüğü KPSS sınavı bugün gerçekleştirildi. Bartın'daki sınava ise delta varyantı paniği damga vurdu.

DELTA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Dün semptom gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

30 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi

KPSS sınavında Delta varyantlı paniği! 30 kişi acilen karantinaya alındı

Bartın Devlet Hastanesi, Türkiye, Bartın, KPSS, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık KPSS sınavında Delta varyantlı paniği! 30 kişi acilen karantinaya alındı - Son Dakika


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