Son Dakika Haberleri: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 dakika önce

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık bir aydır sonuçları bekleyen memur adayları, puanlarını ÖSYM'nin internet sayfası ve mobil uygulamasından öğrenebilecek

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?, System.String[]

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, temmuz ayında farklı tarihlerde yapılan 2019-KPSS sonuçlarının kurum tarafından daha önce ilan edilen takvimde açıklanacağını duyurdu.


Memur adayları, merakla beklenen 2019-KPSS sonuçlarına 29 Ağustos'ta ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından ulaşabilecekler. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ve ÖSYM mobil uygulamasına TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile girerek sonuçlara erişebilecek.

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halis aygün, KPSS, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 
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