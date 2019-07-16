Son Dakika Haberleri: KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

11 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımladı.

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 14 Temmuz'da düzenlenen 2019-KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorularının tamamına ulaşabilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:03 Kaynak: AA
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