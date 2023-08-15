KPSS Soruları FETÖ Üyelerine Sızdırıldı Soruşturmasında 15 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika
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KPSS Soruları FETÖ Üyelerine Sızdırıldı Soruşturmasında 15 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Son Güncelleme: 15.08.2023 08:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'te yapılan KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında sınav sorularını temin ettikleri belirtilen 11 kişi ve soruların dağıtılmasında aracılık ettiği tespit edilen 4 kişi bulunuyor. Görevde olan 5 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'nün 2013 yılında gerçekleştirilen KPSS'de yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 yılında gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sızdırılması yönünde açılan soruşturma çerçevesinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındığı bilgisi yer aldı. - ANKARA

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Ankara, KPSS, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Soruları FETÖ Üyelerine Sızdırıldı Soruşturmasında 15 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KPSS Soruları FETÖ Üyelerine Sızdırıldı Soruşturmasında 15 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika
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