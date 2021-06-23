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KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika

KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı

23.06.2021 17:30

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından KPSS sorularını örgüt elemanlarına dağıtan şüpheli yakalandı. 2 yıldır evden çıkmayan şüphelinin tanınmamak için de saçlarını uzattığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin yaptığı başarılı operasyon sonucunda aranma kaydı bulunan firari H.D. saklandığı gaybubet evinde yapılan uzun takip çalışmaları sonucunda Keçiören ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

2 YILDIR EVDEN ÇIKMIYORMUŞ

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen firari H.D.'nin saklandığı gaybubet evinden 2 yıldan beri hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı tespit edildi.

KPSS SORULARINI ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, firari H.D.'nin örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı yapılan tespitler arasında yer alırken Salih kod adını kullandığı bilinen firari H.D.'nin FETÖ/PDY örgütü içerisinde üst düzey konumlarda görev aldığı tespit edildi. Firari H.D.'nin emniyette yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, KPSS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika


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