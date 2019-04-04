KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin 51 Sanıklı Davada Cezalar Belli Oldu
1 saat önce
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
KPSS
sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:26 Kaynak: İHA
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