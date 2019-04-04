Son Dakika Haberleri: KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin 51 Sanıklı Davada Cezalar Belli Oldu

KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin 51 Sanıklı Davada Cezalar Belli Oldu

1 saat önce

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin 51 Sanıklı Davada Cezalar Belli Oldu, System.String[]
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:26 Kaynak: İHA

KPSS, Güncel
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