Son Dakika Haberleri: KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada, Muhammet Sait Gülen'in de Aralarında Bulunduğu 51...

KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada, Muhammet Sait Gülen'in de Aralarında Bulunduğu 51...

29 dakika önce

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada, Muhammet Sait Gülen'in de Aralarında Bulunduğu 51..., System.String[]
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

KPSS, Güncel
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