KPSS Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada Flaş Gelişme
1 saat önce
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
KPSS
sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:26 Kaynak: İHA
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