Son Dakika Haberleri: KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında Ceza Yağdı

KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında Ceza Yağdı

7 saat önce

2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.

KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında Ceza Yağdı, System.String[]
2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

Ankara, KPSS, Güncel
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