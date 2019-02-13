KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında, Sanıklara Ceza Yağdı (1)
7 saat önce
ANKARA'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı.
ANKARA'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. Girdikleri sınavda kopya çektikleri gerekçesiyle yargılanan, çoğu asker eşi 105 sanıktan 70'i, 14 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 15 sanığın dosyasını da ayırdı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:32 Kaynak: DHA
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