Son Dakika Haberleri: KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında, Sanıklara Ceza Yağdı (1)

KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında, Sanıklara Ceza Yağdı (1)

7 saat önce

ANKARA'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı.

KPSS Sorularının Sızdırılması Davasında, Sanıklara Ceza Yağdı (1), System.String[]
ANKARA'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. Girdikleri sınavda kopya çektikleri gerekçesiyle yargılanan, çoğu asker eşi 105 sanıktan 70'i, 14 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 15 sanığın dosyasını da ayırdı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:32 Kaynak: DHA

Ankara, KPSS, Güncel
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