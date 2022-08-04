KPSS tartışmalarının odağındaki yayınevinin avukatı konuştu: Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir - Son Dakika
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KPSS tartışmalarının odağındaki yayınevinin avukatı konuştu: Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir

04.08.2022 09:47

KPSS soruşturması çerçevesinde Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yapan polis ekipleri birçok materyale el koydu. Yayınevinin avukatı, "Sosyal medyada sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" şeklinde konuştu.

ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS lisans sınavında çıkan bazı soruların, bir yayınevine ait denemedeki sorularla aynı olması ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alındı. Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

YAYINEVİNİN 2 ADRESİNDE ARAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı soruşturma sürerken, gece saatlerinde soruları hazırlayan yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın gerçekleştirildi. Ekipler, baskın sırasında depoda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerde yayınevine ait bütün dijital materyallere el konulurken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.Yayınevinin Kızılay'da gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise yayınevine ait dijital materyaller incelendikten sonra el konuldu.

KPSS soruşturmasında arama yapılan yayınevinin avukatı: Kimseye özel olarak soru verilmedi

"SORULAR BİREBİR AYNI DEĞİL, SADECE BENZER"

Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gözüküçük, "Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" diye konuştu.

"HİÇ KİMSEYE ÖZEL OLARAK SORU VERİLMEDİ"

Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti. Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.

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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması KPSS soruşturmasında arama yapılan yayınevinin avukatından açıklama KPSS soruşturmasında arama yapılan yayınevinin avukatından açıklama
Kaynak: İHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Serdar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS tartışmalarının odağındaki yayınevinin avukatı konuştu: Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS tartışmalarının odağındaki yayınevinin avukatı konuştu: Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir - Son Dakika
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