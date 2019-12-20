KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, KPSS-2019/2 kılavuzuna göre, 3-12 Aralık arasında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Aralık, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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