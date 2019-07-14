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KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı

1 saat önce

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadıZONGULDAK - Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı.
Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava giren adaylar, güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağıya arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Sınava yalnız gelen adaylar, sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına bıraktı.
Saat 10.00'da kapılar kapatıldı
Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazı adayları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı.
KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı
Zonguldak, KPSS, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
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